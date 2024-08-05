‘Afife’ için provalar başladı

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Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale’nin unutulmaz yaşam hikayesi bu sezon sahnelerde yeniden hayat bulacak. Proje tasarımı Serdar Biliş ve Demet Evgar tarafından yapılan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunun provaları geçtiğimiz günlerde başladı.

‘Afife’nin 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek prömiyerinin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Afife Jale'nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini anlatan oyun 15 Eylül, 20 ve 21 Ekim’de yeniden tiyatroseverlerin karşısında olacak.

REKLAM Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını üstlendiği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor. Oyunun biletleri Passo'da satışa çıktı. Oyunun Konusu: "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü hayali bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası…"