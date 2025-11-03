Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Afife’ 17-18 Kasım'da sahnede

        ‘Afife’ 17-18 Kasım'da sahnede

        Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgâr'ın gerçekleştirdiği 'Afife', 17-18 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Afife' 17-18 Kasım'da sahnede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezon temsilleriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Kadının sahnede var olma mücadelesini çağdaş bir yorumla ele alan oyun, 17 ve 18 Kasım’da tiyatroseverlerle buluşuyor.

        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği yapımda, Demet Evgâr, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler sahneye çıkıyor.

        Haldun Dormen Özel Ödülü Afife Türkiye Turnesine Çıkıyor

        REKLAM

        Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olan Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülen Afife; güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici rejisi ve sahnede yarattığı duygusal derinlikle tiyatro dünyasında yankı uyandıran Afife Türkiye turnesine başlıyor. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde iki sezondur kapalı gişe oynayan Afife, bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkarak tiyatroseverlerle Türkiye genelinde buluşmaya hazırlanıyor. 27–28 Şubat tarihlerinde toplam üç temsille Ankara ATO Congresium’da sahnelenecek oyun, ilham veren hikayesini farklı şehirlerdeki izleyicilere taşımaya başlıyor.

        .png
        .png

        Müziklerini Tuluğ Tırpan’ın bestelediği ve canlı orkestra eşliğinde sahnelenen ‘Afife’nin şarkılarından biri ise Sezen Aksu tarafından bu proje için özel olarak yazılan Afife’nin hikâyesi, işgal altındaki İstanbul’da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında şekilleniyor.

        Kadının sahnedeki görünürlüğüne engel koyan düzene karşı bir başkaldırı olarak kurgulanan bu güçlü yapım, Afife Jale’nin sahnede olma arzusunu ve cesur direnişini bugünün izleyicisine aktarıyor.

        ‘Afife’nin 17 ve 18 Kasım 2025 tarihli biletleri passo’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #demet evgar
        #Afife
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Habertürk Anasayfa