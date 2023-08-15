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        Haberler Dünya Afganistan'da Taliban iktidarının 2. yılı: Kız çocuklarının ve kadınların hakları kısıtlandı

        Afganistan'da Taliban iktidarının 2. yılı: Kız çocuklarının ve kadınların hakları kısıtlandı

        Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden tam iki yıl geçti. Taliban yetkilileri, iktidara dönüşlerinin ikinci yılını kutlarken, geride kalan iki yılda ülkedeki kız çocuklarının ve kadınların temel hak ve özgürlükleri ciddi şekilde kısıtlandı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 15.08.2023 - 12:59
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        • 1

          Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden tam iki yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri, başkent Kabil'de hakimiyet sağlayarak iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

        • 2

          Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, "Kabil'in fethinin ikinci yıl dönümünde Afganistan'ın mücahit milletini tebrik etmek istiyorum" dedi.

        • 3

          Mücahid, "Artık ülkede genel güvenlik sağlandı, ülkenin tüm toprakları tek bir çatı altında Şeriat tarafından yönetiliyor." dedi.

        • 4

          Öte yandan Kabil'de güvenlik önlemleri artırıldı ve tatil ilan edildi.

        • 5

          Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülkede kız çocuklarının ve kadınların temel hak ve özgürlüklerine ciddi kısıtlamalar getirildi.

        • 6

          İktidarda iki yılı geride bırakan Taliban yönetimi, kadınların çoğunun çalışma hakkını elinden aldı, kız çocuklarının orta ve yüksek öğretime girişini yasakladı, ve kadınların şehirler arasında seyahat hakkına kısıtlama getirdi.

        • 7

          Son olarak geçtiğimiz günlerde Kabil ve çevresindeki güzellik salonların kapatılması emri verilmişti. Bu kararla birlikte binlerce kadın daha işsiz kaldı.

        • 8

          60 binden fazla kadının güzellik salonlarının kapatılmasıyla işsiz kaldığı tahmin ediliyor.

        • 9

          Kararların Şeriat hukukuna göre alındığını savunan Taliban, çoğu sivil yardım kuruluşunun çalışmalarını durdurdu, kadınların parka girmesini yasakladı, kadınların yanlarında erkek bir yakınları olmadan seyahat etmesini yasakladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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