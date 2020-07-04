Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Afgan makamları, Kovid-19 tespit edilen Gazanfar'ın birkaç gündür hastanede tedavi gördüğünü ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

2019 yılındaki seçimlerde Eşref Gani'yi destekleyen Afganistanlı Özbek Türklerinden olan Gazanfar, daha önce milletvekilliği yapmıştı.