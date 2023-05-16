Afgan genç denizde boğuldu

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bir süre önce gelerek, muz serasında çalışmaya başlayan Afgan vatandaşı Seyit Babayi, arkadaşları ile birlikte dün saat 1600 sıralarında Side Büyük Plaj'da denize girdi. Bir süre sonra suyun içine batan Seyit Babayi denizde kayboldu. Seyit Babayi'nin kaybolduğunu gören arkadaşları ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Gençlik ve Spor Kulübü dalgıçları geldi.

25 METRE AÇIKTA 4 METRE DERİNLİKTE BULUNDU Vatandaşların gösterdiği yerde dalan dalgıçlar, Seyit Babayi'nin cansız bedenini 25 metre açıkta 4 metre derinlikte kayalıklara takılmış halde bularak çıkardı. Seyit Babayi'nin cenazesi morga konuldu.

"PAMİK YAŞAYIP SU YUTURAK BOĞULMUŞ" Seyit Babayi'nin cenazesini bularak kıyıya çıkaran SAK Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sahin Kaptan, "Görgü tanıklarının beyanlarıyla, tam kaybolduğu noktadan dalışımızı yaptık, 5 dakika sonra suyun altında cansız olarak bulduk. Kayalardan yaralar vardı üzerinde. Bu şekilde aldık kıyıya çıkardık. Tahminimce ayağı boşluğa geldikten sonra panik yaşayıp su yutarak boğulmuş. Boğulduktan sonra akıntıda 5 metre kadar sürüklenmiş" dedi.