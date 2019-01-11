Affet Robot’un Amsterdam macerası yayında

Yeni neslin yetenekli ve genç müzisyenlerini destekleyen Red Bull Music Warm Up’ın altıncı yılında Red Bull Music Stüdyoları’nda kayıt hakkı yakalayan Eren Günsan’ın kişisel projesi Affet Robot olmuştu. Kasım ayında gerçekleşen stüdyo macerasında Affet Robot’a, Eser Özdenoğlu eşlik etti.

‘İHTİYACIM OLAN ELEKTRONİK YAZILIMLARA ULAŞTIM’

Kayıtlar için iki gün boyunca stüdyoda olan Günsan, şarkıları ve kayıt sürecine ilişkin şöyle konuştu:

“Affet Robot synthpop olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla synthisizer’lar önemli bir yer kaplıyor müziğimde. Şarkıların üretim sürecinde elektronik yazılımları fazlasıyla kullanıyorum. Arzuladığım bunların kült ve analog cihazlarla kaydedilmiş hali ama bu cihazlara her zaman erişemiyoruz. Dolayısıyla bu stüdyo çalışmalarım için çok uygun oldu. Üç tane şarkının çeşitli track’lerini kaydettik. Her açıdan rahat ettiğimiz bu iki günde arzuladığımız sound’a eriştik.”

Günsan’ın stüdyo yolculuğunu içeren video Redbull Music'in internet adresinden izlenebilir. Kaydettiği yeni parçalar da çok yakında aynı adreste olacak.