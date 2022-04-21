Uğur Aslan'ın sunumu ile her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarnda yayınlanan Afara programı 15 Nisan akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Birbirinden ünlü konuklarla kulakların pasının silindiği Afara programı her hafta Cuma'yı Cumartesi gününe bağlayan gece yayınlanıyor. 22 Nisan Cumartesi yeni bölümüyle ekrana gelecek Afara'nın bu haftaki konukları merak konusu oldu. İşte, Afara yeni bölüm konukları...