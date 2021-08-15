AFAD yardım kampanyaları için IBAN numaralarını paylaştı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya’nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD’a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”, sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır" denildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:
"Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır.
Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya’nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD’a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”, sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır.
Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL’dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.
Gerçekleştirilen müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere, başlatılan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”na ilişkin 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve yedi yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaraları aşağıdadır."
YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299
USD : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300
EURO : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
KIZILAY TİCARİ ŞUBE
TL : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565
USD : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532
EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499
Banka Swift Kod No: TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232
USD : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324
EURO : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A
YANGIN yaz 1866 ‘ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)
SEL yaz 1866 ‘ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)
ANTALYA YANGIN KAMPANYASI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TL : TR 4000 0100 1745 5555 5555 5313
USD : TR 1300 0100 1745 5555 5555 5314
EURO : TR 8300 0100 1745 5555 5555 5315
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TL : TR 6000 0150 0158 0073 1355 3937
USD : TR 3600 0150 0158 0480 1979 4683
EURO : TR 0400 0150 0158 0480 1979 4677
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
TL : TR 5000 0120 0940 8000 0500 0233
USD : TR 0300 0120 0940 8000 5800 0327
EURO : TR 3500 0120 0940 8000 5800 0333
MERSİN YANGIN KAMPANYASI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TL : TR 5600 0100 1745 5555 5555 5316
USD : TR 2900 0100 1745 5555 5555 5317
EURO : TR 0200 0100 1745 5555 5555 5318
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TL : TR 8900 0150 0158 0073 1355 3997
USD : TR 4500 0150 0158 0480 1979 4715
EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1979 4721
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
TL : TR 2300 0120 0940 8000 0500 0234
USD : TR 7300 0120 0940 8000 5800 0328
EURO : TR 0800 0120 0940 8000 5800 0334
MUĞLA YANGIN KAMPANYASI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TL : TR 7200 0100 1745 5555 5555 5319
USD : TR 4500 0100 1745 5555 5555 5320
EURO : TR 1800 0100 1745 5555 5555 5321
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TL : TR 1400 0150 0158 0073 1355 4086
USD : TR 5900 0150 0158 0480 1979 4754
EURO : TR 4800 0150 0158 0480 1979 4758
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
TL : TR 9300 0120 0940 8000 0500 0235
USD : TR 4600 0120 0940 8000 5800 0329
EURO : TR 7800 0120 0940 8000 5800 0335
DOĞU KARADENİZ SEL KAMPANYASI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TL : TR 8800 0100 1745 5555 5555 5322
USD : TR 6100 0100 1745 5555 5555 5323
EURO : TR 3400 0100 1745 5555 5555 5324
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TL : TR 4300 0150 0158 0073 1355 4243
USD : TR 0500 0150 0158 0480 1979 4950
EURO : TR 4700 0150 0158 0480 1979 4970
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
TL : TR 6600 0120 0940 8000 0500 0236
USD : TR 1900 0120 0940 8000 5800 0330
EURO : TR 5100 0120 0940 8000 5800 0336
VAN SEL KAMPANYASI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TL : TR 0700 0100 1745 5555 5555 5325
USD : TR 7700 0100 1745 5555 5555 5326
EURO : TR 5000 0100 1745 5555 5555 5327
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TL : TR 6200 0150 0158 0073 1355 4289
USD : TR 5600 0150 0158 0480 1979 5002
EURO : TR 8700 0150 0158 0480 1979 5026
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
TL : TR 3900 0120 0940 8000 0500 0237
USD : TR 8900 0120 0940 8000 5800 0331
EURO : TR 2400 0120 0940 8000 5800 0337
BATI KARADENİZ SEL KAMPANYASI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TL : TR 2300 0100 1745 5555 5555 5328
USD : TR 9300 0100 1745 5555 5555 5329
EURO : TR 6600 0100 1745 5555 5555 5330
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TL : TR 6500 0150 0158 0073 1355 4429
USD : TR 2000 0150 0158 0480 1979 5068
EURO : TR 5100 0150 0158 0480 1979 5092
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
TL : TR 1200 0120 0940 8000 0500 0238
USD : TR 6200 0120 0940 8000 5800 0332
EURO : TR 9400 0120 0940 8000 5800 0338
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