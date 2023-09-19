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        Haberler Gündem AFAD personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2023 AFAD personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        AFAD 125 personel alımı yapıyor! 2023 AFAD personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 125 sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni personel alımı yapıyor. e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleşecek AFAD personel alımı başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Bu noktada "AFAD personel alımı başvuru nasıl yapılır, KPSS şartı var mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, İşte 2023 AFAD personel alımı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 12:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:26
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        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılacak 215 sözleşmeli personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, personel alımı uygulama ve sözlü sınavla yapılacak. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? İşte, 2023 AFAD personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

        • 2

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

          Adaylar başvurularını, 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

          Kariyer Kapısı üzerinden başvurmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Başvuru sonuçları, Başkanlığın internet adresi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligatta bulunulmayacak.

        • 4

          AFAD PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

          Ortaöğretim mezunu adaylarda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, harita-tapu-kadastro, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ulaştırma hizmetleri ile bunlara denkliği kabul edilen alanları bitirme ve 2022'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda "KPSSP94" puan türünden en az 60 almış olma şartı aranacak.

        • 5

          Ön lisans mezunlarının ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla, ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programları bitirme ve 2022'deki sınavda "KPSSP93" puan türünden en az 60 alma şartı bulunuyor.

        • 6

          AFAD PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

          -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

          -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

          -Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

          - Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

          - Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak (17.10.1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

          - Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

          - Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.

          - Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

          - Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

          - Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

          - Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvuruda bulunabilecektir.

          - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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