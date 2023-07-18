Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        AFAD duyurdu: Yüksekova'da şelaleye düşen 4 dağcıdan 2'si hayatını kaybetti

        Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan AFAD, 16 Temmuz'da ilo Dağı buzul bölgesinde tırmanış yapan 4 dağcının tırmandıkları buzulun kpması üzerine şelaleye düşmesi sonucunda 2 kişinin sağ olarak kurtulduğunu, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de önceki gün, çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden kötü haber geldi.

        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan AFAD, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

        16 Temmuz Pazar günü, Cilo Dağı buzul bölgesinde tırmanış yapan 4 vatandaşımızın, tırmandıkları buzulun kopması üzerine şelaleye düştüğü ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine; Hakkari, Van, Erzurum, Sakarya, İstanbul ve Bursa #AFAD ekiplerimiz ile JAK ve UMKE ekipleri süratle bölgeye sevk edildi; yürütülen çalışmalarda yerel STK’lardan da destek alındı. Buzul üzerinde 2 gün süren yoğun çalışma sonucunda, iki vatandaşımız sağ olarak kurtarılırken, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

        REKLAM
        #AFAD
        #Yüksekova
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Filenin Sultanları yurda döndü
        Filenin Sultanları yurda döndü
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...