AFAD duyurdu: Yüksekova'da şelaleye düşen 4 dağcıdan 2'si hayatını kaybetti

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Hakkari'de önceki gün, çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden kötü haber geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan AFAD, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

16 Temmuz Pazar günü, Cilo Dağı buzul bölgesinde tırmanış yapan 4 vatandaşımızın, tırmandıkları buzulun kopması üzerine şelaleye düştüğü ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine; Hakkari, Van, Erzurum, Sakarya, İstanbul ve Bursa #AFAD ekiplerimiz ile JAK ve UMKE ekipleri süratle bölgeye sevk edildi; yürütülen çalışmalarda yerel STK’lardan da destek alındı. Buzul üzerinde 2 gün süren yoğun çalışma sonucunda, iki vatandaşımız sağ olarak kurtarılırken, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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