Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AFAD deprem konutları kura sonuçları sorgulama: Şubat 2024 Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

        AFAD deprem konutları kura sonuçları sorgulama: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

        AFAD deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı araştırması hız kazandı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetzedeler için konut yapımları hızla başladı. Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da anahtar teslim törenleri gerçekleştirilmesiyle sıra Malatya deprem konutları kura çekimine geldi. İşte, Şubat 2024 Malatya deprem konutları kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarihimizin en acı günlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketinde binlerce ev yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Peki, Malatya deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslimi ne zaman? İşte, AFAD deprem konutları kura sonucu sorgulama ekranına dair detaylar...

        • 2

          MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen deprem konutları kura çekimi anahtar teslim töreni Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yapıldı.

          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, yapımı tamamlanan afet konutlarından 6 bin 181'inin kurasının bu ay içerisinde çekileceği belirtildi. Ancak net tarih henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 3

          MALATYA DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

          Malatya merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükselirken, konutların bir kısmı tamamlandı.

          Mart ayında temelleri atılan ve hummalı bir çalışma yürütülen kent genelinde kaba inşaatları tamamlanan, dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan, çevre düzenlemesi yapılan konutlar kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

        • 4

          Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i bu ay içerisinde çekilecek kurayla sahiplerine teslim edilecek.

          Depremin en çok etkilediği kentler arasında yer alan Malatya'ya toplamda 77 bin 717 çok katlı afet konutu, 25 bin 302 de köy evi inşa edilecek.

        • 5

          AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

          Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

          AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUCU SORGULAMA

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Habertürk Anasayfa