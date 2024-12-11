AFAD: 102 bin kişilik arama kurtarma ordusu oluşturuldu

Eskişehir Valiliği tarafından afetlere müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla ‘arama kurtarma ekipleri akreditasyon programı’ düzenlendi. Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonundaki programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve sivil toplum kuruluşlarından personeller katıldı.

Deprem gibi ülkenin kaçınılmaz gerçeğine karşı tüm kurum ve kuruluşlarla harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Vali Aksoy, “Bugün burada atılan bu adım, bu hedefe yönelik somut bir katkıdır. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan deprem, bu alanlara müdahalenin sadece kamu personelleriyle yapılmasının yeterli olamayacağını göstermiştir. Bu nedenle ilimizde veya ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek olan afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesinin arttırılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri projesi, haziran ayında toplantımızı yaparak, eylül ayı itibariyle faaliyete geçirilmiştir” dedi.

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102 BİN CİVARINDA ARAMA KURTARMA ORDUSU OLUŞTURULDU

6 Şubat depremlerinde AFAD’a akredite olsun olmasın herkesin deprem gönüllüsü olarak bölgeye koştuğunu belirten AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Tatar ise şu anda 102 bin civarında bir arama kurtarma ordusu oluşturulduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerine 35 bin kişinin müdahale ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Tatar, “Dünyada, böyle bir afetin ardından aynı anda 35 bin kişinin müdahale yaptığı ilk olsa bile ne yazık ki yetemedik. Keşke 1 değil 2 değil 30 tane kolumuz olsaydı da oradaki canlarımızın birini daha yitirmeseydik. Bu bir gerçek, sonuçta akredite olsun olmasın bütün herkes sahaya aktı. Hatırlarsınız yaklaşık 50 bin gönlümüz oradaydı, burada hakikaten adsız kahraman diye adlandırdığımız birçok sivil toplum kuruluşumuzdan özel sektörden farklı farklı yerlerden, arama kurtarma ekiplerimiz oradaydı. Tabii o günün sonrasında özellikle arama kurtarma ekiplerinin daha organize olmasını sağlamak, daha iyi eğitilmesini sağlamak adına 100 bin arama kurtarma personeli hedefiyle bir proje başlatıldı. O proje kapsamında şu anda farklı farklı kurumlardan üniversitelerden, değişik değişik alanlardan, polisimiz, jandarmamız, aklınıza ne kadar farklı kamu kurum kuruluş gelirse buralardan birçok arkadaşımız eğitime tabi tutularak, şu anda 102 bin civarında bir arama kurtarma ordusu oluşturuldu” diye konuştu.