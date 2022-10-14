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AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları | Fenerbahçe FB Haberleri

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve lider döndü. Sarı-lacivertliler ayrıca bu galibiyetle gruptan çıkmayı da garantiledi. Spor yazarları AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını yorumladı

14.10.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Fenerbahçe cephesindeyse hava tam olması gerektiği gibiydi. Jesus sadece iyi bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir lider. Basın toplantısında kulüp puanına vurgu yaptı, 100’lü basamaklardan 70’lere doğru tırmandıklarının altını çizdi. 

  • Ülke puanı sizin kupalara kaç takımla ve hangi turdan katılacağınızı belirlerken, kulüp puanı da takımların yer alacağı torbayı tayin eder. Yani Avrupa’da kazanacağınız puanlar sadece ülkenizi değil, kulübünüzü de ilgilendirir. Üstelik Jesus’un işaret ettiği puanlar Fenerbahçe’ye bu sene değil, gelecek yıllarda yarayacak. 

  • Bu sezon takımın başına geçmiş, bir yıllık kontrat yapmış yabancı bir teknik adamın bu detayları Türkiye’ye hatırlatması alışılmışın çok dışında. Teşekkürler Jesus, bu ülke futboluna uluslararası arenada ne için yarışıldığını hatırlattığın için...

  • ERCAN GÜVEN: Güney Kıbrıs’taki mücadele zor oldu ama temiz oldu… AEK Larnaca’yı “iki gollü fiks menüye” bağlayan Fenerbahçe, penaltıdan bir gol yese de deplasmanda kazandı ve gruptan çıkmayı garantileyip grup liderliğinin başat ve en kuvvetli adayı oldu. 

  • Rotasyonu hastalık ve sakatlıklarla yıpranan Jesus’un Kıbrıs sürprizi Arda’yı ilk on birde başlatmasıydı ki, henüz 50 saniyedeki şutunu Piric’in zorlukla çeldiği genç futbolcu, aralıklarla da olsa oyun aklı ile üstün tekniğini ortaya koyarak verdiği anahtar paslarla Larnaca’nın savunmayı sağlam tutup öne daha az çıkmasını sağladı. Savunmasını bile geliştirmişti “uçan delikanlı Arda”!..

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