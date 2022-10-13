AEK Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Jesus'un 11'i... UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? FB maçı bugün mü?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Peki AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte sarı-lacivertlilerin 11'i ve son gelişmeler...

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