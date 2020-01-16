Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Lima, önceki gün Lady Gaga'nın eski nişanlısı Christian Carino'nun kendi sayfasında paylaştığı, "Size her bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bakan ve onların önünde bütün dünyanın sahibiymiş gibi görünen biriyle birlikte olmayı hak ediyorsunuz" sözünü sosyal medya hesabında hikayeler kısmına ekledi.