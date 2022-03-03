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Adriana Lima'dan hamilelik pozu

Kısa bir süre önce yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eski top model Adriana Lima, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Önceki gün ünlü bir giyim markasının davetine katılan Lima, objektif karşısında ilk kez hamilelik pozu verdi

03.03.2022 - 16:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 6 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan eski top model Adriana Lima, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden bebek beklediği haberini sosyal medyadan duyurmuştu.

  • Üçüncü kez anne olmak için geri sayıma başlayan Lima, sevgilisiyle birlikte önceki gün ünlü bir giyim markasının yeni koleksiyonunun sergilendiği defileyi izlemeye gitti.

  • Davet için ayak bileklerine kadar uzanan siyah bir elbise giymeyi tercih eden ünlü yıldızın, karnının iyice belirginleştiği görüldü. 

  • İLK POZ

    Objektif karşısında ilk kez hamilelik pozu veren Adriana Lima, keyifli halleriyle annelik heyecanını da yansıttı.

  • 40 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

    Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.

    "Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.

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