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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Adrian Mutu: Futbolda her şey mümkün - Futbol Haberleri

        Adrian Mutu: Futbolda her şey mümkün

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak Neftçi'de teknik direktör Adrian Mutu, ilk maçtaki mağlubiyete rağmen futbolda her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 20:30
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        "Futbolda her şey mümkün"
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        Beşiktaş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutu, "Zor bir maç olacak. Bu tür oyunları oynamak oyuncular için iyidir. İki gol avantajını aradan kaldırmalıyız. Yarın bunu aşmaya çalışacağız, futbolda her şey mümkündür. Beşiktaş'a karşı oynadığımızda herkes kaybedeceğimizi tahmin etmişti. İlk maçı kaybettik, evet. Yarınki maçta taraftarlarımıza iyi futbol göstermeye ve renklerimize saygı göstermeye çalışacağız. Avrupa Konferans Ligi'nde değil, Şampiyonlar Ligi'nde bu tür rakiplerle karşılaşıyorsunuz." diye konuştu.

        Maça galibiyet için çıkacaklarını belirten Rumen teknik adam, "Sakat futbolcular hariç en iyi 11'le sahada olacağız. Kadromuz o kadar da geniş değil. Yeni transferlerin oynamasını bekliyoruz. Hem Avrupa kupalarında hem ligde başarılı olmak için kadronun geniş olması lazım. Buradaysa her maça galibiyet için çıkıyoruz. İlk maçın ilk yarısında takım elinden geleni yaptı ama takımımdan ikinci yarıdaki mücadelelerini bekleyeceğim. Rakibin kim olduğuna bakmayarak en iyi futbolu sergileyeceğiz. Bakü'deki maçın ikinci yarısında gösterdik ki futbol oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Yuri Matias: "İlk maçtaki hataları tekrar etmemeye çalışacağız"

        Basın toplantısında konuşan Brezilyalı oyuncu Yuri Matias ise şunları kaydetti:

        "Galibiyet elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş, çok güçlü bir takım. Bu tür takımlarla oynamak bizim için güzeldir. Futbolda her şey mümkündür. İlk maçta kalemizde gördüğümüz goller takımın hatalarından oldu ama maçın ikinci yarısında gol pozisyonlarımız oldu. İlk maçta hatalar yaptığımızı biliyoruz. Yarın bunu tekrar etmemeye çalışacağız."

        Neftçi son antrenmanını gerçekleştirdi

        Siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak karşılaşma öncesi son antrenmanını Beşiktaş Stadı'nda gerçekleştirdi.

        Azerbaycan temsilcisi, idmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

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