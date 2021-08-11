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TIR, TIR'a çarptı! Kaza nedeni akılalmaz!

İzmir’de, aynı yöne giden tır sürücüsünün yol tarifi için durdurduğu ve yol ayrımında bekleyen tıra aynı istikamette gitmekte olan bir başka tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekleme yapan tır, şarampole yuvarlanırken kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı

11.08.2021 - 08:55 | Güncelleme: ABONE OL
ADRES SORMA KAZASI! Son dakika: TIR, TIR'a çarptı! Kaza nedeni akılalmaz! - VİDEO HABER
TIR, TIR'a çarptı! Kaza nedeni akılalmaz!
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İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, sabah saatlerinde İzmir Çevre Yolu’nda insanı hayrete düşüren bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Buca istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan tırın sürücüsü Osman E., aracını durdurup, aynı istikamette gitmekte olan ve arkasından gelen plakası öğrenilemeyen Halil A., idaresindeki tırı, 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında durdurdu.

ADRES TARİFİ İÇİN DURDURDU

İHA'da yer alan habere göre Halil A.’nın kullanmış olduğu tırın yolcu konumuna binen Osman E., gidecekleri olan güzergah ile ilgili yol tarifi sorarken, aynı yöne gitmekte olan Veli G. idaresindeki tır, Halil A., yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

TIR ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpmanın etkisiyle Halil A., idaresindeki tır şarampole yuvarlanırken, Veli G., idaresindeki tır ise adeta demir yığınına döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 110 AKS ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekiplerince tırlarda sıkışan 3 kişi de bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı.

İKİSİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralılardan araç sürücüleri Halil A.’nın ve Veli G.’nin durumunun ağır olduğu Osman E’nin ise hafif olduğu öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

MERMERLER YOLA SAVRULDU

Öte yandan, tırların mermer taşıdığı öğrenilirken, yola savrulan mermerler ile kaza yerinde bulunan tırlar ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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