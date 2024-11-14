Adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde 25 Ekim saat 10.00 sıralarında Mustafa A. (29), adres sormak için İnönü Parkı'ndaki bir bankta oturan ve telefonuyla konuşan 63 yaşındaki E.Y'nin yanına gitti.

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Mustafa A, sorduğu adresi bilmediğini belirten E.Y'nin elindeki cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Yaşlı adamın yardım istediğini duyan çevredekilerin peşinden koştuğu Mustafa A, yakalanamadı.

İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Cep telefonunu bir iş yerine sattıktan sonra evine gittiği belirlenen Mustafa A, adresine yapılan baskında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.