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Adres değişikliğinde başvurular 2 Nisan'a kadar YSK'ya yapılacak

Seçim sürecinde adres değişikliği için nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan başvurular bugün sona erdi. Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi

Giriş: 17.03.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
Adres değişikliği başvuruları YSK'ya yapılacak
Adres başvuruları YSK'ya yapılacak
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Habertürk Ankara

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ile 28.Dönem Milletvekilliği Seçimleri için başlayan süreçte nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan adres değişikliği başvuruları bugün sona erdi.

Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların ise YSK müdürlüklerine yapılacağı belirtildi.

Buna göre seçmen listeleri 20 Mart 2023'te askıya çıkacak. 2 Nisan 2023'te de inecek. Bu süreçte vatandaşlar adres bilgilerini kontrol edecek ve değiştirmek isterse il veya ilçe seçim kurullarına başvuracak. Seçim kurulları da beyan doğrultusunda seçmen listesinde adres güncellemesi yapacak.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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