ABD'nin önde gelen online mobilya mağazası Wayfair'ın çocuk kaçakçılığı yaptığına dair iddialarla birlikte kimyasal bir bileşik olan "Adrenochrome" (Adrenokrom) da gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre sadece çocukların beyinlerinde üretilen bu maddeyi elde etmek için, küçük çocuklar kaçırılarak öldürülüyor. Adrenochrome, milyarlarca dolar değerinde dünyanın en güçlü uyuşturucusu ve adrenalin türevi bir ilaç olarak anlatılıyor. Oysa bir uyuşturucu dahi olmayan adrenochrome bir sentez olarak mevcut ve yasal olarak da satılıyor.

İDDİA NEREDEN GELİYOR?

ABD'li yazar Hunter S. Thompson'ın 1972'de yayımlanan "Fear and Loathing in Las Vegas" adlı romanında adrenochrome çocukların beyninden diri diri elde edilmesi gereken bir gençlik iksiri olarak anlatılıyor. Daha sonra Las Vegas Parano adıyla filmi de çekilen roman, bu sıradan kimyasal sentezi dünyanın en güçlü uyuşturucu ilacı olacak sunuyor. Üstelik romanda geçen ifadelere göre çocukların beyninde adrenalin salgılarken ortaya çıkan bu molekülün, ölü bir bedenden elde edilmesi de mümkün değil. Romanda molekülü satan karakterin çocuk katili olduğu ortaya çıkıyor. Thompson'ın romanından yola çıkan komplo teorileri de çocukların adrenochrome için kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne sürüyor.

ADRENOCHROME NEDİR, NE İŞE YARAR?

Adrenochrome a, kimyasal bileşik , moleküler formülü ile Cı- 9 H 9 NO 3 tarafından üretilen oksidasyon bölgesinin adrenalin ( epinefrin ). Türev karbazokrom a, hemostatik ilaç. Kimyasal isimlerdeki benzerliğe rağmen, krom veya krom ile ilgisi yoktur.

İn vivo olarak adrenokrom, epinefrinin oksidasyonu ile sentezlenir. İn vitro , gümüş oksit (Ag 2 O),bir oksitleme maddesi olarak kullanılır. Solüsyonda adenokrom pembedir ve bileşiğin daha fazla oksidasyonu kahverengi veya siyah melanin bileşiklerinepolimerize olmasına neden olur.

1950'lerde ve 1960'larda yapılan birkaç küçük ölçekli çalışma (15 veya daha az test deneği içeren),adrenokromun düşünce bozukluğu ve derealizasyon gibi psikotik reaksiyonları tetiklediğini bildirmiştir . Araştırmacılar Abram Hoffer ve Humphry Osmond adrenochrome bir olduğunu iddia nörotoksik , psikomimetik madde ve bir rol oynayabilir şizofreni ve diğer ruhsal bozukluklar. onlar "adrenochrome hipotez" olarak adlandırılan Aranan Onlar bu megadoses speküle C vitamini ve niasinbeyin adrenokromunu azaltarak şizofreniyi tedavi edebilir. Şizofreninin bu tür güçlü antioksidanlarla tedavisi oldukça tartışmalıdır. 1973 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği , Hoffer'in niasin üzerindeki çalışmalarındaki metodolojik kusurları şizofreni tedavisi olarak bildirdi ve tedavinin herhangi bir faydasını doğrulamayan takip çalışmalarına atıfta bulundu. ABD, Kanada, ve Avustralya'da yapılan çoklu ek çalışmalar da benzer şekilde şizofreni tedavisinde megavitamin tedavisinin faydalarını bulamadı. Şizofreni hastalarında adrenokrom teorisi, psikotomimetik olabileceğine dair bazı kanıtlara rağmen, adrenokromun şizofreni hastalarında tespit edilemediği için azalmıştır. 2000'li yılların başlarında, adrenokromun nöromelanin oluşumunda bir ara ürün olarak normal olarak üretilebileceği keşfiyle ilgi yenilendi . Bu bulgu önemli olabilir, çünkü adrenokrom en azından kısmen glutatyon-S-transferaz ile detoksifiye edilmiştir. Bazı çalışmalar bu enzimin geninde genetik kusurlar bulmuştur.