Adli tatil takvimi: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?
2025 yılı adli tatil dönemi, hem yargı mensupları hem de dava süreci devam eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil süresince, mahkemelerdeki bazı yargılamalar erteleniyor. Hakim, savcı ve adliye personeline dinlenme olanağı sağlayan bu dönemde yalnızca belirli davalara bakılmaya devam ediliyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, hangi davalar bu süreçte görülecek? Detaylar haberimizde...
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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte gözler adli tatil tarihine çevrildi. Yargı camiası için bir nevi mola niteliği taşıyan bu süreç, dava takibi yapan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatille birlikte bazı davalar dururken, bazıları kaldığı yerden devam edecek. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, bu süreçte hangi davalara bakılmaya devam edilecek? İşte detaylar...
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
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ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELERDİR?
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.
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