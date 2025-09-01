Habertürk
        Adli tatil bitiş tarihi: Adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor?

        Adli tatil bitiş tarihi: Adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor?

        Adli tatil bitiş tarihi belli oldu. Adli tatil tarihi, adliyelerde hukuksal süreçleri olanlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Peki 2025 adli tatil ne zaman bitiyor?

        Giriş: 01.09.2025 - 09:17 Güncelleme: 01.09.2025 - 09:19
        • 1

          Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi, hukuksal süreçleri devam edenler tarafından sorgulanıyor. Adli tatil, her sene yaz aylarının belli dönemlerinde uygulanıyor. Eylül ayının gelmesiyle 2025 tarih bilgisi de merak konusu oldu. Peki, adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor? İşte ayrıntılar...

        • 2

          2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Adli tatil, Türkiye’de yargı sisteminin her yıl düzenli olarak uyguladığı bir dinlenme ve yenilenme dönemi olarak tanımlanıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesine göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. 2025 yılında da bu takvim değişmedi; adli tatil 20 Temmuz 2025 Pazar günü resmi olarak başladı ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu 43 günlük süreçte, mahkemeler genel olarak duruşma yapmazken, nöbetçi mahkemeler acil ve kanunen istisna sayılan davalar için görev yapmaya devam ediyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

          Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

