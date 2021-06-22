Global uygulama pazarlama analitiği platformu Adjust'ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Dünya genelinde 16 ofisi bulunan şirketin Ortadoğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Türkiye Satış Başkanı olarak Ozan Can Şişman'ın atandığı bildirildi.
Mart 2020'den bu yana Adjust'ın Türkiye ve Orta Doğu Ortaklıklar Müdürü olarak görev yapan Şişman, yeni görevi ile Adjust'ın Türkiye ofisini kuran ve yine aynı dönemde Adjust Global Satış Başkan Yardımcısı görevine atanan Ender Özcan'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.
Yapılan açıklamada, Ozan Can Şişman’ın atanması ile Adjust'ın MENA’daki mobil uygulama ekosistemine yatırım yapmaya devam ederken, Gulf İşbirliği Konseyi bölgesine de odaklandığı vurgulandı. 2014 yılında kurulan Adjust'ın İstanbul ofisinin MENA ülkelerini tek bir merkezden yönettiği, şirketin yerel çalışan sayısının da 7 yılda 5 kat artış gösterdiği kaydedildi.
Atama ile ilgili konuşan Adjust Global Satış Müdürü Ender Özcan, "Türkiye bugün, mobil uygulama pazarında Avrupa, Amerika ve dünyanın geri kalanı için örnek teşkil eden bir altyapıya sahip ve en önemlisi ürettiği teknolojik içeriği yurt dışına ihraç eden bir konuma geldi. Hızla büyüyen Ortadoğu, Afrika ve Türkiye bölgesi Adjust için önemli bir pazar konumunda" ifadelerini kullandı.
Adjust Ortadoğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Türkiye Satış Başkanı Ozan Can Şişman da, MENA bölgesinin mobil uygulama ekosisteminde gelişen bir pazar ve Adjust'ın 2021 Büyüme Haritasında en hızlı büyüme gösteren bölgelerden biri olduğunu söyledi. Şişman, "Özellikle oyun, e-ticaret ve eğlence alanlarında küresel bir başarı yakalamayı düşünen markaların kesinlikle görmezden gelemeyecekleri bir pazar" dedi.
2012 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Adjust'ın MENA ve Türkiye Satış Başkanı Ozan Can Şişman, daha önce sırasıyla, Rocket Internet, Groupon, Henkel gibi global firmalarda çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, 2015 yılında Digitouch ile dijital reklam sektörüne girdi. Şişman, Adcolony’e bağlı Opera Response ekibinin kurucu ekibinde de yer aldı.
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