Kovboyların jest ve mimiklerini ilk zamanlar taklit etmeye çalıştığını ancak bunun artık günlük konuşmasının bir parçası haline geldiğini dile getiren Ozan, "Artık köyümün çevresinde hatta kentin büyük çoğunluğunda tanınıyorum. Beni görenler, 'Hoş geldin kovboy' diye sesleniyor, biliyorlar filmlerle uğraştığımı. Filmleri, senaryoları çok seviyorum. İlkokul mezunu olmama rağmen onların resim ve karikatürlerini çiziyorum" dedi.