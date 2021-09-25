Evlilik dışı ilişkiden olduğu öğrenilen bebeği canlı canlı toprağa gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye getirildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında getirilen iki şahıs Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartıldı.