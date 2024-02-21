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        Haberler Yaşam Adıyaman’da 15 milyon yıllık balık fosili bulundu

        Adıyaman'da 15 milyon yıllık balık fosili bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili Adıyaman Müzesi'nde sergilenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:06
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          Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oluklu köyünde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne teslim edildi.

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          Yaklaşık 8 santim uzunluğundaki balık fosilinin, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülüyor.

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          Orta Miyosen Dönemi'ne ait olan ve ünümüzden 16 milyon ila 11.6 milyon yıl arasına tarihlenen balık fosilinin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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          Adıyaman Müzesi envanterine dahil edilen balık fosili, müzenin teşhir salonunda sergilenerek, ziyaretçilerin beğenisine sunulması planlanıyor.

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          Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne getirildi. Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santim uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin bir vaziyette görülüyor.

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          Orta Miyosen Dönemi'ne tarihlediğimiz bu fosil, günümüzden yaklaşık 16 milyon ve 11.6 milyon yıl arasına tarihlenmekte, yani günümüzden 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu fosiller göl ve akarsu çökeltilerinin oluştuğu yerlerde görülmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır” dedi.

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