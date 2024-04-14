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        Haberler Gündem Adıyaman'da devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adıyaman'da devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 01:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 01:01
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        Devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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        S.B. idaresindeki araç, Göçeri köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Muhammed Denizhan (5), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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