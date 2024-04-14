Adıyaman'da devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Giriş: 14.04.2024 - 01:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 01:01
S.B. idaresindeki araç, Göçeri köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Denizhan (5), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ