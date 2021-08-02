Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nun 20. kilometresinde, aynı yönde seyreden Hacı B. idaresindeki 22 SA 184 plakalı otomobil, Sinan B'nin kullandığı 02 HU 038 plakalı traktör ve Serkan A. yönetimindeki 02 HC 767 plakalı otomobil çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.