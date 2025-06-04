'Adile' filmi oyuncuları basın mensuplarıyla buluştu

BKM yapımcılığında, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı 'Adile' filmi için oyuncu kadrosu Ses Tiyatrosu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adile Naşit’e hayat veren Meltem Kaptan başta olmak üzere, Türk sinemasının unutulmaz isimlerini ile hikâyenin ana karakterlerini canlandıran oyuncular 'Adile' setini ve filme dair duygularını anlattılar.

Meltem Kaptan (Adile Naşit): Çok sıcak bir film geliyor. Ben öyle hissediyorum. Zaten Adile sıcak bir kadın. O kadar memnunum ki bu casttan. Herkesi çok seviyorum. Gülüşüne bayağı kafa yordum. Bu hanım çok enteresan çünkü güldüğü zaman nefes almıyor. Bu süreçte ben de çok şey öğreniyorum. Adile’yi oynadıkça, yaşadıkça çok şey öğreniyorum. O uzun, göz göze bakılıp hiç konuşmadan anlaşmalar… O sevgi hâlini geri getirmek istedik.

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Meltem Kaplan, 2022'de Berlin Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Başrol Performansı' dalında Gümüş Ayı kazandı. REKLAM Levent Can (Münir Özkul): Çok büyük bir ismi canlandıracak olmak stres yarattı. ‘Ben kabul etmeyeyim’ dedim başta ama Çağan Irmak’ın projede olması, BKM’nin bu işin içinde olması korkularımı yok etti. Hepimiz projeye çok inandık. Berkay Tulumbacı (Kemal Sunal): Kemal Sunal’ı oynamak hiç kolay bir şey değil. Çok heyecan verici bir konu. Tek bir cümleyle anlatabileceğim bir mevzu değil; çok karışık duygular hissediyor insan. Çetin Lale (Tarık Akan): Böyle bir projede yer almak, Yeşilçam’ın ışıklarında olmak tarif edilemez bir duygu. Büyük ustalarla aynı projede yer almak… Bana çok yardımcı oldular.

Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce profesyonel basketbolcu olan Çetin Lale, 2016 – 2018 arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi. Elif Nur Kerkük (Ayşen Gruda): 2017’de, vefatından bir yıl önce çalışma şansım olmuştu Ayşen Hanım ile. Çok güzel paylaşımlarımız olmuştu. ‘Oldu mu?’ diye hep düşündüm ama film çok güzel aktı. Seda Bakan (Müjde Ar): Yeşilçam’a ışınlanıyoruz hep beraber. Müjde Ar’ı canlandırıyorum. Çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Meltem’in enerjisi inanılmaz yüksek. Onunla oynarken kendimi kaptırıyorum. Müjde Hanım’la iki kere görüştüm, gerçekten iyi arkadaş olduk. Bana yaşanmış hikâyeler anlattı, onun üzerinden sohbet ettik.

Seda Bakan, paylaştığı fotoğraflara; "Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize" notunu düşmüştü. REKLAM Özgürcan Çevik (Cemal İnce): Benim bir avantajım var diyebilirim. İnsanların tanımadığı birini oynuyorum. Çok hızlı geçti benim için. Adile Naşit ismi ve yaşadıkları… Bunlar bir araya gelince kötü bir şey çıkması mümkün görünmüyor. Tarık Ündüz (Gazanfer Özcan): Dedemi oynuyorum. Böyle bir şey kolay kolay insanın başına gelmez. O yüzden benim için çok özel. İlk set günü çok heyecanlıydı. Dedemin taktığı saatle geldim bugün. Ufak ama çok kıymetli bir miras. Bülent Seyran (Selim Naşit): Hepimizin çocukluğuna dokunan bir Adile Naşit’in hikâyesinde olmak çok büyük bir motivasyon kaynağıydı. Çağan’ın söylediği bir şey bizi çok rahatlattı: ‘Ekranlarda gördüğümüz insanları değil, onların ekran dışındaki hayatlarını oynuyoruz. Serhat Tutumluer (Ziya Bey): Nermin Yıldırım çok güzel yazmış, Çağan Irmak da çok güzel çekiyor. Adile Naşit, koca bir ülkeyi sevgisiyle, sıcaklığıyla bir araya getirmiş bir karakter. Bugün çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bu: sevgide birleşmek. REKLAM Tülin Özen (Şevkiye Hanım): Bir dönem öncesinin kadın oyuncusu, starı Şevkiye Hanım’ı oynuyorum. Bu dayanışmanın dışında kalmış bir kuşakta kendisi. Çok kıymetli, dönüp bakmamız gereken bir hikâyeyi anlatıyoruz. Bora Akkaş (Neco): Adile Naşit’in yaşam öyküsü kuşaklar boyu herkese ilham olabilecek bir hikâye. Filmin çok güçlü bir DNA’sı var. Ben çaycı Neco’yu oynuyorum. Herkesin tanıdığı müzisyen olan Neco değil — bu da filmin küçük sürprizi olsun. Pek çok dizi ve filmde rol alan Bora Akkaş, 'Geniş Aile' dizisindeki 'Zekai Kirişçi' karakteriyle de tanınıyor. Feyza Işık (Mürüvvet Sim): Nermin Hanım’ın yazdığı senaryo beni çok etkiledi. Mizahın gerçekten mizah olduğu, toplumsal meselelerin anlatılabildiği zamanlardı. Bu geçitlerin içinde olmak çok kıymetli. Mehmet Avdan (Sadık Şendil): Senaryoları yazan, bu filmlerin temelini atan isimlerden birini oynamak çok özel. Bu kadar sıcak bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Necati Bey’e, Çağan Hoca’ya çok teşekkür ederim. Deniz Cengiz (Gönül Ülkü): Gazanfer Özcan’ın torunuyla partner olduk. İçeriden bilgilerle oynadık. Nermin Hanım’ın senaryosu, Çağan Hoca’nın yönetimi… Hep emin ellerde hissettim. Güzel oldu bence.