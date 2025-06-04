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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte çıkan para | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!

        Kocaeli'nde, dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi, gözaltına alınıp Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında çıkan ve 4 zabıta tarafından sayılan paranın miktarı, 20 bin 575'ydi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:04
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        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesi Çoban Mustafa Paşa Camii çevresinde ekipler tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği’ne götürüldü.

        ÜZERİNDEN 20 BİN 575 TL ÇIKTI

        DHA'daki habere göre dilencinin üst aramasında 20 bin 575 TL ele geçirildi. Paraya tutanakla el konulmasının ardından kişiye idari para cezası uygulandı.

        DUYGULARI İSTİSMAR EDİYORLAR

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        Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

        YETKİLİLERE BİLGİ VERİN

        Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.

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        #Son dakika haberler
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