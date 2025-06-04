Forbes 2025 listesini açıkladı: Kendi servetini edinen en zengin ünlü kadınlar

Forbes, ABD'nin en zengin kendi servetini edinen kadınlarının 2025 listesini yayınladı. Listeye bu yıl, ilk kez giren isim, Selena Gomez oldu. Adı geçen kadınların toplam serveti 13 milyar 530 milyon dolar.

İşte 2025'in kendi servetini kazanan en zengin ünlü kadınları...

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15. Serena Williams

Serveti: 350 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Spor

14. Katy Perry

Serveti: 360 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Müzik

13. Reese Witherspoon

Serveti: 440 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Sinema ve televizyon

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11. Dolly Parton

Serveti: 450 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Müzik

11. Ellen Degeneres

Serveti: 450 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Televizyon

10. Barbra Streisand

Serveti: 510 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Müzik

9. Celine Dion

Serveti: 570 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Müzik

8. Kylie Jenner

Serveti: 670 milyon dolar

Ana zenginlik kaynağı: Kozmetik markası 7. Selena Gomez (Listeye ilk kez bu yıl girdi) Serveti: 700 milyon dolar Ana zenginlik kaynağı: Güzellik markası 6. Beyonce Serveti: 780 milyon dolar Ana zenginlik kaynağı: Müzik 5. Madonna Serveti: 850 milyon dolar Ana zenginlik kaynağı: Müzik 4. Rihanna Serveti: 1 milyar dolar Ana zenginlik kaynağı: Güzellik markası ve müzik 3. Taylor Swift Serveti: 1.6 milyar dolar Ana zenginlik kaynağı: Müzik 2. Kim Kardashian Serveti: 1.7 milyar dolar Ana zenginlik kaynağı: Giyim ve kozmetik markaları 1. Oprah Winfrey Serveti: 3.1 milyar dolar Ana zenginlik kaynağı: Televizyon programcılığı