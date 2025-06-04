Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Forbes 2025 listesini açıkladı: Kendi servetini edinen en zengin ünlü kadınlar - magazin haberleri

        Forbes 2025 listesini açıkladı: Kendi servetini edinen en zengin ünlü kadınlar

        2025'te ABD'nin kendi servetini edinen kadınları listesi tamamlandı. Forbes Dergisi'nin iş, eğlence, medya ve farklı alanlardan 100 kadını sıraladığı listede, Hollywood ve ünlüler dünyasındaki kendi servetini edinen en zengin kadınları arasında Taylor Swift, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Rihanna gibi isimler var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendi servetini edinen en zenginler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Forbes, ABD'nin en zengin kendi servetini edinen kadınlarının 2025 listesini yayınladı. Listeye bu yıl, ilk kez giren isim, Selena Gomez oldu. Adı geçen kadınların toplam serveti 13 milyar 530 milyon dolar.

        İşte 2025'in kendi servetini kazanan en zengin ünlü kadınları...

        15. Serena Williams

        Serveti: 350 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Spor

        14. Katy Perry

        Serveti: 360 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Müzik

        13. Reese Witherspoon

        Serveti: 440 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Sinema ve televizyon

        REKLAM

        11. Dolly Parton

        Serveti: 450 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Müzik

        11. Ellen Degeneres

        Serveti: 450 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Televizyon

        10. Barbra Streisand

        Serveti: 510 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Müzik

        9. Celine Dion

        Serveti: 570 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Müzik

        8. Kylie Jenner

        Serveti: 670 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Kozmetik markası

        7. Selena Gomez (Listeye ilk kez bu yıl girdi)

        Serveti: 700 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Güzellik markası

        6. Beyonce

        Serveti: 780 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Müzik

        5. Madonna

        Serveti: 850 milyon dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Müzik

        4. Rihanna

        Serveti: 1 milyar dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Güzellik markası ve müzik

        3. Taylor Swift

        Serveti: 1.6 milyar dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Müzik

        2. Kim Kardashian

        Serveti: 1.7 milyar dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Giyim ve kozmetik markaları

        1. Oprah Winfrey

        Serveti: 3.1 milyar dolar

        Ana zenginlik kaynağı: Televizyon programcılığı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Forbes
        #EN ZENGİN KADINLAR
        #en zengin ünlüler
        #amerikanın en zengin ünlüleri
        #kendi servetini kazanan ünlüler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Habertürk Anasayfa