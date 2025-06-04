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        Haberler Spor Basketbol Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas! - Basketbol Haberleri

        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!

        Basketbol Yunanistan Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, konuk olduğu Olympiakos'a 91-83 mağlup oldu. Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası ikinci teknik faulden oyundan atılmıştı. Tecrübeli teknik adam, HT Spor'a açıklamalarda bulundu ve son durumu değerlendirdi. Ataman, "Yunanistan'da bana karşı gösterilen, tahmin edilen kadar bir tepki yok hatta Olympiakos fanatikleri dışında benim arkamda ağırlıklı olarak kamuoyu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:54
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        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
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        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, olaylı Olympiakos serisinin ikinci maçında yaşananları HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'a değerlendirdi.

        İşte Ata Selçuk'un Ergin Ataman'la konuşmasından satır başları:

        "Ergin Ataman çıkan haberlere yalanlama getirdi. Olympiakos cephesinden tutuklanması gerekiyor gibi bir söylem vardı. Olympiakos taraftarına küfür ettiğine yönelik bir söylem vardı. Ergin Ataman bunun tamamen asparagas olduğunu bunun gerçeği yansıtmadığını böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. "Yunanistan'da bana karşı gösterilen, tahmin edilen kadar bir tepki yok hatta Olympiakos fanatikleri dışında benim arkamda ağırlıklı olarak kamuoyu" dedi.

        İki kulüp başkanının da birbirini mahkemeye verdiğini hatırlattı ve Yunanistan Spor Bakanlığı'nın da iki kulübü toplantıya çağırdığını ifade etti. "Artık tamamen gözümüzü seriye çevirdik maç ne zaman oynanacak bilmiyorum ama biz bu seriyi kazanacağız ve şampiyon olacağız" diye de ekledi Ergin Ataman."

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        DERBİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ

        Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos arasında 4 Haziran Çarşamba günü oynanması gereken Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

        Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümet, profesyonel sporlarda yeri olmayan şiddet olgusuna son vermek amacıyla 15 ay önce bir dizi yasa girişimi ve karara imza attı. Dünkü görüntüler, uzun yıllardır profesyonel seviyede birçok başarıya imza atan iki takım adına profesyonel sporları onurlandırmıyor. Cezai ve disiplin anlamında sorumlular tespit edilerek yasa tam olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

        SEZON ASKIYA ALINABİLİR

        Hükümetin, iki kulübün sahiplerini bakanlığa çağırarak bu duruma son verilmesi konusunda açık uyarılarda bulunduğunu kaydeden Marinakis, "4 Haziran Çarşamba günü yapılması planlanan final serisinin üçüncü maçı ertelendi. Durum değişmezse bu yılki şampiyona kalıcı olarak askıya alınacaktır. Hükümet, statlarda, üniversitelerde veya herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek şiddet ve suç olgularına karşı hiçbir hoşgörüsü olmadığını sözlerle değil, eylemlerle kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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        NE OLMUŞTU?

        Barış ve Dostluk Salonu'nda gergin bir atmosferde oynanan mücadelede Panathinaikos AKTOR'u 91-83 yenen Olympiakos, final serisinde durumu 1-1'e getirmişti.

        Karşılaşmadan önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.

        Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, maç sırasında rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki göstermişti. Ataman, maçın sonlarında ikinci teknik faulü alarak oyundan ihraç edilmişti.

        Olympiakos Kulübü Başkanı Panagiotis Angelopoulos ise Giannakopoulos ve Ergin Ataman'ın davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

        ATAMAN MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

        Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası ikinci teknik faulden oyundan atıldı. Ergin Ataman'ın Olimpiakos taraftarlarına maçın ardından sert çıktı.

        Maç içerisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşayan ve iki teknik faulle oyundan atılan Ataman, "Hiç kimse benim ülkeme 'F**k you' diyemez. Hiç kimse benim ülkeme küfredemez! Bana 'F**k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F**k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.

        Ergin Ataman, "Ayrıca başkanın ailesi için dedikleri şeylerin de sporda yeri yok. Bunu yapanlar pisliktir. Hakemlere gelirsek onlar 33 serbest atış kullandı agresiflerdi biz 17 tane kullanabildik. Çarşamba günü göreceğiz…" dedi.

        "HAKEME ENGELLEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

        Öte yandan yaşananları TRT Spor'a da anlatan Ataman, "Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos serisi büyük rekabet içinde geçiyor. Cuma akşam kendi sahamızda oynanan maçı kazanıp 1-0 öne geçmiştik. Dün akşam maçın başında olaylı, çok gergin başladı atmosfer. Kulüp başkanımızın ailesine ağza alınmayacak küfürler, hakaretler edilince başkan da sert tepki gösterdi ve sahayı terk etti. Maç boyunca Panathinaikos'a yönelik çok ciddi hakeret ve küfürler vardı. Maçın son periyodunda Türkiye'ye yönelik ağır küfürlü tezahürat başlayınca ben buna tepki gösterdim. Hakeme engellemesi gerektiğini söyledim. Bunun ırkçı tezahürat olduğunu söyledim Olympiakos taraftarının yaptığının. Hiç aldırış etmedi ve ben sahaya girip tepki gösterince diskalifiye etti. Maçtan sonra ben sert bir açıklama yaptım. Çünkü bu ırkçı tezahürat." demişti.

        "YUNAN HÜKÜMETİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI VE SAKİNLİK İSTİYORLAR"

        Yunan hükümeti ile toplantı yaptıklarını dile getiren Ataman, "Kişileri ve kulüpleri hedef alabilirsiniz ama buradaki husumetinizi bir ülkeye karşı yapamazsınız. Hele benim olduğum ortamda Türkiye'ye karşı yapamazsınız. Bunun tepkisini verdim. Çarşamba bizim sahamızda oynanması gereken maç ertelendi. Yunan hükümeti toplantıya çağırdı ve sakinlik istiyorlar. Bunu başaramazlarsa serinin iptali konuşuluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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