Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, olaylı Olympiakos serisinin ikinci maçında yaşananları HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'a değerlendirdi.

İşte Ata Selçuk'un Ergin Ataman'la konuşmasından satır başları:

"Ergin Ataman çıkan haberlere yalanlama getirdi. Olympiakos cephesinden tutuklanması gerekiyor gibi bir söylem vardı. Olympiakos taraftarına küfür ettiğine yönelik bir söylem vardı. Ergin Ataman bunun tamamen asparagas olduğunu bunun gerçeği yansıtmadığını böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. "Yunanistan'da bana karşı gösterilen, tahmin edilen kadar bir tepki yok hatta Olympiakos fanatikleri dışında benim arkamda ağırlıklı olarak kamuoyu" dedi.

İki kulüp başkanının da birbirini mahkemeye verdiğini hatırlattı ve Yunanistan Spor Bakanlığı'nın da iki kulübü toplantıya çağırdığını ifade etti. "Artık tamamen gözümüzü seriye çevirdik maç ne zaman oynanacak bilmiyorum ama biz bu seriyi kazanacağız ve şampiyon olacağız" diye de ekledi Ergin Ataman."

ATAMAN MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası ikinci teknik faulden oyundan atıldı. Ergin Ataman'ın Olimpiakos taraftarlarına maçın ardından sert çıktı.

Maç içerisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşayan ve iki teknik faulle oyundan atılan Ataman, "Hiç kimse benim ülkeme 'F**k you' diyemez. Hiç kimse benim ülkeme küfredemez! Bana 'F**k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F**k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.

Ergin Ataman, "Ayrıca başkanın ailesi için dedikleri şeylerin de sporda yeri yok. Bunu yapanlar pisliktir. Hakemlere gelirsek onlar 33 serbest atış kullandı agresiflerdi biz 17 tane kullanabildik. Çarşamba günü göreceğiz…" dedi.

"HAKEME ENGELLEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Öte yandan yaşananları TRT Spor'a da anlatan Ataman, "Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos serisi büyük rekabet içinde geçiyor. Cuma akşam kendi sahamızda oynanan maçı kazanıp 1-0 öne geçmiştik. Dün akşam maçın başında olaylı, çok gergin başladı atmosfer. Kulüp başkanımızın ailesine ağza alınmayacak küfürler, hakaretler edilince başkan da sert tepki gösterdi ve sahayı terk etti. Maç boyunca Panathinaikos'a yönelik çok ciddi hakeret ve küfürler vardı. Maçın son periyodunda Türkiye'ye yönelik ağır küfürlü tezahürat başlayınca ben buna tepki gösterdim. Hakeme engellemesi gerektiğini söyledim. Bunun ırkçı tezahürat olduğunu söyledim Olympiakos taraftarının yaptığının. Hiç aldırış etmedi ve ben sahaya girip tepki gösterince diskalifiye etti. Maçtan sonra ben sert bir açıklama yaptım. Çünkü bu ırkçı tezahürat." demişti.