Bakan Ersoy, Gordion Antik Kenti'ndeki yeni keşfi duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan ve antik dönemden bugüne ulaşan Gordion Antik Kenti'ndeki keşfi duyurdu.

Bakan Ersoy, 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren antik kentte, Frigya kralları Gordios ve Midas ile ilişkilendirilen birisine ait mezar odasının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Gordion bölgesindeki çalışmalarımız tümülüslerde devam ediyor. Adeta santim santim ilerlenerek sürdürülen bu yoğun ve titiz mesai kapsamında, T26 Tümülüsü olarak adlandırdığımız önemli bir alanı yüzyıllar sonra gün ışığıyla buluşturduk.

Frig Uygarlığı'na, o dönemin yaşantısına ve defin geleneklerine ışık tutacak çok ciddi bir çalışma, sahada görev yapan ekip arkadaşlarımız tarafından tamamlandı.

Antik kentte kazılan 47. tümülüs olan T26 Tümülüsü'nde, 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarında ahşap konstrüksiyonda bir mezar odası gün yüzüne çıkarıldı.

Toplamda 88 metal eser bulunmuş, mezar içindeki iri kazanlar ve diğer buluntuların yanı sıra güney ve kuzey duvarlarında demir çivilerle asılmış şekilde bulunan bronz kaplar neredeyse tamamen sağlam olarak ele geçirilmiştir.

Gün yüzüne çıkardığımız eserler, daha önce kazı yapılan Midas Tümülüsü'nden sonraki en yoğun gruptur. Söz konusu bu eserlerden yola çıkarak, mezar odasındaki kişinin Gordios ve Midas ile ilişkili kraliyet ailesinden birisi olabileceğini tahmin ediyoruz.

İnşallah bu yıl içinde mezar odasının ve bulunan eserlerin yerinde sergilenmesine yönelik çalışmaları tamamlamış olacağız.

Halihazırda bu eserlerden 47 tanesinin restorasyon ve konservasyon işlemlerinin tamamlanmış, eserler bu lansman vesilesiyle Gordion Müzesi'ne getirilmişlerdir."

2023 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE GİRDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da, M.Ö. 2.500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te devam ediyor.

Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim, Gordion'u dünyanın "en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar" arasına taşıyor.