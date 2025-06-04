A Milli Kadın Voleybol Takımımız galibiyetle başladı
Dünya Milletler Ligi ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Fransa'yı 3-1 ile geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.
Salon: Qujiang Spor Merkezi
Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)
Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)
Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
4 Haziran Çarşamba:
Fransa: 1 - Türkiye: 3
6 Haziran Cuma:
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran Cumartesi:
10.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran Pazar:
14.30 Çin-Türkiye
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın