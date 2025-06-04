Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!

Trabzon'da metrekareye düşen 63 kilogram yağış, kent merkezinde su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu.

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DHA'nın haberine göre alt ve üst yapıda hasar oluştu. Birçok aracın suya gömüldüğü bazı noktalarda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler selin izlerini silmeye çalışıyor. Sel sularına kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın’ı (72) arama çalışmaları da sürüyor.

Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

REKLAM SEL GİTTİ ÇAMUR KALDI Ekiplerin müdahalesiyle araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde temizlik çalışmaları, devam ediyor. Yüksek kesimli bazı mahallelerde toprak kaymaları nedeniyle yollar ile tarım arazileri zarar gördü. Zarar gören araçlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesimini vuran sağanak sonrası, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüp, selin izlerini silmeye çalışıyor. Suların çekilmeye temizlik çalışmalarına hız verilen kente, çevre illerin belediyelerinden de takviye ekip ile vidanjörler yönlendirildi. KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Trabzon Valiliği öncülüğünde, aralarında belediye, DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ gibi kurumların yer aldığı kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, taşkın, sel ve heyelanla ilgili ihbar gelen noktalara ekipler, yönlendiriliyor. KAYIP KİŞİ ARANIYOR Sağanağın etkili olduğu Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak dün çalışmalardan sonuç alınamadı.

Hüseyin Aydın’ı arama çalışmalara bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Ekipler, Sera Deresi güzergahı ve Sera Gölü bölgesinde, 'termal dron' cihazı eşliğinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Aydın'a dair henüz bir ize rastlanmadı. Trabzon'da sağanak sele yol açtı! Haberi Görüntüle GÖLDE BOT VE DALGIÇLARLA ARAMA DHA'da yer alan habere göre sel sularına kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri botlarla Sera Gölü üzerinde, dalgıçlar da dalışlar yaparak Aydın’ı arıyor. Yüzeyi derelerin taşıdığı dal ve odun parçalarıyla kaplı göle giren ekipler, demir çubuklarla kontroller yapıyor. Çalışmalara çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 214 personel katılıyor. 12 kilometrelik alanda yoğunlaştırılan aramalar, yapay zeka destekli 14 termal dron ve 7 botla sürdürülüyor.