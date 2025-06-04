Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef alarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu

        İsrail Savunma Bakanı Katz, işgal altında tuttukları Golan'a düştüğü iddia edilen 2 roketten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 'doğrudan sorumlu' olduğunu öne sürerek, İsrail ordusunun Suriye'ye yakında "tam yanıt" vereceğini söyledi. Katz'ın açıklamasından saatler sonra İsrail ordusu, Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'den işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen roketlerden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı sorumlu tutarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu.

        Bakan Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın "İsrail'e yönelik her tehdit ve roket atışından doğrudan sorumlu" olduğunu öne sürdü.

        Katz, İsrail ordusunun Suriye’ye yakında "tam yanıt" vereceğini belirterek saldırılar düzenleyeceklerine işaret etti.

        İSRAİL'DEN SURİYE'YE HAVA SALDIRISI

        Katz'ın açıklamasından saatler sonra İsrail ordusu, Suriye'den fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş alana düştüğü iddia edilen roketlere karşılık, bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye'nin güneyini hedef aldığı belirtildi.

        Saldırının Suriye'den İsrail'e doğru fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğü öne sürülen roketlere cevap olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

        Ülkenin güneyinde Suriye'ye ait silahların hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, Suriye'deki mevcut durumdan sorumlu olduğu savunulan yeni Şam yönetimi tehdit edildi.

        İsrail ordusu Suriye’den 2 roket atıldığını ve roketlerin işgal altındaki Golan Tepelerinde açık alana düştüğünü iddia etmişti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye yönelik topçu atışlarının başladığı bildirilmişti.

        REKLAM

        Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail topçu atışlarının Dera'nın batısındaki Yermuk Havzası'nı hedef aldığını aktarmıştı.

        İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ DERİNLEŞTİRMESİ VE SON SALDIRILARI

        İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

        İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

        Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.

        2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail Şara'yı hedef aldı: Saldırı tehdidinde bulundu
        İsrail Şara'yı hedef aldı: Saldırı tehdidinde bulundu
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Habertürk Anasayfa