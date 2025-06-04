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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki - İş-Yaşam Haberleri

        Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki

        Beyaz Saray'daki görevinden geçtiğimiz hafta ayrılan Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve harcama tasarısını 'iğrenç' olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:13
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        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
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        Trilyonlarca dolarlık vergi indirimleri ve daha fazla savunma harcaması içeren, aynı zamanda ABD hükümetinin daha fazla borçlanmasına olanak tanıyan bütçe tasarısı, geçen ay Temsilciler Meclisi'nden geçti.

        Trump'ın "büyük yasa tasarısı" olarak adlandırdığı yasa tasarısının mevcut haliyle, hükümetin harcadığı ile elde ettiği gelir arasındaki fark olan bütçe açığını önümüzdeki mali yılda yaklaşık 600 milyar dolar artıracağı tahmin ediliyor.

        Yasa tasarısında ayrıca, 2017'de ilk Trump yönetimi sırasında çıkarılan ve yakında sona erecek olan vergi kesintilerinin uzatılması, savunma harcamaları için kaynak aktarılması ve yönetimin yasadışı göçmenlere yönelik toplu sınır dışı etme operasyonlarının finanse edilmesi de yer alıyor.

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        Ancak 31 Mayıs'ta DOGE'deki görevinden ayrılan Musk sahibi olduğu X platformundan yaptığı paylaşımda, "Buna oy verenler utansın" dedi. Musk, Salı günü X'te yayınladığı bir dizi paylaşımda, harcama tasarısının "Zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını ve Amerikalı vatandaşları ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacağını" söyledi. Musk açıklamasında "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, arsız ve çıkar ilişkileriyle şişirilmiş Kongre harcama tasarısı tam bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz" dedi.

        Görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez kamuoyunda Trump'la aynı fikirde olmadığını belirten Musk, daha önce de planı "hayal kırıklığı" olarak nitelemişti.

        CUMHURİYETÇİLERDEN MUSK'A TEPKİ

        Cumhuriyetçi vekiller ise Musk'ın yorumlarına tepki gösterdi. Senato çoğunluk lideri John Thune, gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin "görüş ayrılıklarına" rağmen "tam hızla ilerlemeyi" planladığını söyledi ve "Herkesin, özellikle de başkanın, kampanya yürüttüğü bir gündemimiz var" ifadelerini kullandı.

        Yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'nden geçiren Cumhuriyetçi Parti Sözcüsü Mike Johnson ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Elon çok yanılıyor. Bu çok önemli bir ilk başlangıç. Elon bunu kaçırıyor" dedi.

        Johnson, pazartesi günü yasa tasarısı hakkında iş adamıyla 20 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını ve elektrikli araç vergi kredilerinin aşamalı olarak kaldırılmasının Musk'ın şirketi Tesla üzerinde "bir etki yaratabileceğini" de sözlerine ekledi.

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