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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 2 çocuk şişme botla denize açıldı! Korku filmi gibi...

        İstanbul Sarıyer'de, dün akşam saatlerinde şişme botla denize açılan ve geri dönemeyen 2 çocuk yürekleri ağıza getirdi. Çocuklar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:54
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        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
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        İstanbul'da olay, dün 19.30 sıralarında Sarıyer sahilinde yaşandı. İki çocuğun şişme botla denizde ilerlediği fark edildi.

        GÖRENLER 112'Yİ ARAYIP BİLDİRDİ

        DHA'daki habere göre uzun süre denizde kürek çeken çocukları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        BOTTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİLER

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        Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.

        ÇOCUKLARI SAHİL GÜVENLİK EKİBİ BULDU

        Kıyıdan uzaklaşan çocukları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Havanın kararmasıyla kıyıya ulaşması zorlaşan çocuklar, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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