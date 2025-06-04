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        Haberler Bilgi Yaşam Bilim insanlarından yeni kahve bulgusu: Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam mümkün mü?

        Bilim insanlarından yeni kahve bulgusu: Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam mümkün mü?

        Yeni bir bilimsel araştırma, sabah kahvenizin yalnızca sizi uyandırmakla kalmayıp, sağlıklı yaşlanma ihtimalinizi de artırabileceğini ortaya koydu. 47 binden fazla kadının uzun yıllar boyunca takip edildiği çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekici.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 07:30
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        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
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        Günde birkaç fincan kahve içiyorsanız, iyi haberler var: Yeni veriler, kahvenin kronik hastalıklardan uzak, zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı bir yaşlılık dönemiyle ilişkilendirilebileceğini gösteriyor.

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        KAHVE SADECE ENERJİ VERMEKLE KALMIYOR, SAĞLIKLI YAŞLANMAYA DA KATKI SAĞLIYOR OLABİLİR

        Kahve, çoğu insan için sabah rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası. Verdiği enerji sarsıntısıyla güne başlamak kolaylaşıyor. Ancak Amerikan Beslenme Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırma, kahvenin sağladığı faydaların yalnızca anlık olmadığını ortaya koyuyor. Bu çalışmaya göre kahve, sağlıklı yaşlanmanın da anahtarı olabilir.

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        YENİ ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR

        Henüz akran denetiminden geçmemiş ve resmi olarak yayımlanmamış olan bu araştırma, titiz yapısıyla dikkat çekiyor. Çalışmada 1970’lerden bu yana takip edilen 47.000’den fazla kadın hemşirenin sağlık verileri incelendi. Katılımcılar, yıllar boyunca ne kadar kahve, çay ve kola tükettiklerini düzenli olarak bildirdi. 2016 yılına gelindiğinde, araştırmacılar bu kadınların hangilerinin hâlâ hayatta olduğunu ve “sağlıklı yaşlanma” tanımına uyup uymadıklarını değerlendirdi.

        Bu tanıma uyan 3.700’den fazla kadın, 70 yaş ve üzerindeydi. Fiziksel ve zihinsel sağlıkları yerindeydi; hafıza sorunları veya bilişsel bozukluk yaşamıyorlardı. Ayrıca kanser, Tip 2 diyabet, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, Parkinson ve multipl skleroz gibi 11 kronik hastalıktan da uzaktılar.

        Araştırma, 45 ila 60 yaşları arasında en fazla kafein tüketen kadınların, daha sonra sağlıklı yaşlanma olasılıklarının, en az tüketenlere göre %13 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu ilişki, genel diyet, egzersiz düzeyi ve sigara kullanımı gibi değişkenler dikkate alındıktan sonra da geçerliliğini korudu.

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        KAHVE FARK YARATIRKEN, ÇAY VE KOLA AYNI ETKİYİ GÖSTERMEDİ

        Araştırma, kahve kadar sık tüketilmeyen çay ve kafeinsiz kahvenin sağlıklı yaşlanma ile ilişkilendirilmediğini gösterdi. Bu durumun, katılımcıların bu içecekleri daha az tüketmiş olmalarından kaynaklanabileceği ifade edildi. Ayrıca çayın içerdiği bitkisel bileşiklerin kahveden farklı olması da sonuçları etkileyebilir.

        Öte yandan, kafein kaynağı olarak tüketilen kolanın, sağlıklı yaşlanma olasılığını ciddi biçimde azalttığı görüldü.

        GÜNLÜK YEDİ FİNCANA KADAR KAHVE TÜKETİMİ GÖZLEMLENDİ – AMA DİKKAT

        Araştırmanın başındaki isimlerden Toronto Üniversitesi’nden Dr. Sara Mahdavi, çalışmanın yedi fincana kadar kahve içmenin faydalı olabileceğini gösterdiğini, ancak bunun herkes için geçerli ya da önerilebilir bir miktar olmadığını vurguladı. Diğer çalışmalar, üç ila dört fincanın üzerindeki tüketimlerde faydaların azalabileceğini ya da duraksayabileceğini ortaya koyuyor.

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        DİĞER ARAŞTIRMALAR DA KAHVEYİ DESTEKLİYOR

        Kahve üzerine yapılan çok sayıda bilimsel çalışma, düzenli kahve tüketiminin erken ölüm riskini düşürebileceğini gösteriyor. Mayıs ayında yayımlanan, 46.000’den fazla Amerikalı yetişkinin incelendiği bir araştırmada, günde 1-3 fincan kahve içenlerin, kahve tüketmeyenlere göre 9-11 yıl içinde ölme olasılıklarının %15 daha düşük olduğu saptandı.

        Ancak kahveye fazla şeker ya da doymuş yağ ekleyenlerde bu avantaj ortadan kalkıyor. Örneğin, kahvesine yarım çay kaşığından fazla şeker ya da bir gramdan fazla doymuş yağ (yaklaşık bir yemek kaşığı yarım yağlı krema) ekleyenler, bu koruyucu etkiyi kaybediyor.

        Kahve tüketimi, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet, Parkinson, karaciğer hastalıkları, osteoporoz ve bazı kanser türlerine karşı da koruyucu etki gösterebiliyor.

        NEDEN-SONUÇ BAĞLANTISI KURMAK ZOR, AMA VERİLER GÜÇLÜ

        San Diego Üniversitesi’nden Dr. Aladdin Shadyab, bu tarz çalışmaların gözlemsel olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kuramadığını hatırlatıyor. Ancak Tufts Üniversitesi’nden Dr. Fang Fang Zhang, verilerin tutarlılığına dikkat çekerek, kahvenin gerçekten olumlu etkileri olabileceğini belirtiyor. Özellikle sigara kullanımı ve egzersiz düzeyleri gibi alışkanlıklar hesaba katıldığında bile kahveyle bağlantılı sağlık faydalarının sürmesi, kahvenin gerçekten etkili bir faktör olabileceğini gösteriyor.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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