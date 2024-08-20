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        Haberler Sağlık Adet geciktirici ilaçlardaki tehlikenin farkında mısınız? | Sağlık Haberleri

        Adet geciktirici ilaçlardaki tehlikenin farkında mısınız?

        Adet geciktirici ilaçların hekime danışılmadan kullanılmaması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevda Karakaya, "Adet geciktirici ilaçlar, özellikle tatiller, sınavlar ve düğün gibi özel etkinlikler öncesinde tercih edilen bir yöntemdir. Ancak gebelik şüphesi olanlar, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişilerin bu hapları kullanmaması gerekir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:45
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        Adet geciktirici ilaçlardaki tehlikenin farkında mısınız?
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        Adet döngüsünün kadınların üreme sağlığı açısından önemli bir süreç olduğunu ancak bazı durumlarda bu döngüyü kontrol altına almak gerekebileceğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevda Karakaya, “Adet geciktirici ilaçlar, özellikle tatiller, sınavlar veya düğün gibi özel etkinlikler öncesinde tercih edilen bir yöntemdir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu hapları gebelik şüphesi olanlar, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişilerin kullanmaması gerekir. Adet geciktirici ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayın” diye konuştu.

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        ADET GECİKTİRİCİ İLAÇ NEDİR?

        Bu ilaçların genellikle progesteron hormonu içeren ve kadınların adet görmesini geçici olarak erteleyen ilaçlar olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Karakay, “Bu ilaçlar, vücutta doğal olarak üretilen progesteron hormonuna benzer şekilde çalışır. Progesteron hormonu, rahim iç tabakasını (endometriyum) kalınlaştırır ve adet kanamasını geciktirir” ifadelerine yer verdi.

        ADET GECİKTİRİCİ İLAÇLAR NASIL KULLANILMALI?

        Adet geciktirici ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. Karakaya, her kadının sağlık durumunun farklı olduğunu ve adet geciktirici ilaçların kullanımının bazı durumlarda risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Karakaya, özellikle dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıraladı:

        Hamilelik şüphesi: Hamile olan veya hamilelik şüphesi bulunan kadınların bu ilaçları kullanmaması gerekir.

        Kronik hastalıklar: Kalp hastalığı, karaciğer rahatsızlıkları, migren gibi kronik hastalığı olan bireylerin doktorlarına danışmadan bu ilaçları kullanmaları önerilmez.

        Düzenli kullanım: Adet geciktirici ilaçlar, sürekli olarak kullanılmamalıdır. Sadece özel durumlarda, kısa süreli kullanım için uygundur.

        DOKTOR TAVSİYESİYLE HAREKET EDİLMELİ

        Adet geciktirici ilaçların kullanımı sonrası baş ağrısı, mide bulantısı, göğüslerde hassasiyet, ruh hali değişkenlikleri, adet sonrası kanama düzensizlikleri gibi yan etkilerin olabileceğini, doktor tavsiyesi ile hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Karakaya, bu ilaçların uygun kullanımının genellikle güvenli olduğunu ancak bir yan etki veya rahatsızlık durumunda hemen bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

        Karakaya, “Adet geciktirici ilaçlar, kadınların belirli dönemlerde yaşamlarını kolaylaştırmak için başvurdukları bir yöntemdir. Ancak bu ilaçların kullanımı konusunda dikkatli olunması, doktor tavsiyesi ile hareket edilmesi önemlidir. Sağlığınız her şeyden önce gelir; bu nedenle, bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışınız” dedi.

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