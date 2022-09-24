Rahim kasılmaları ile birlikte rahme gitmekte olan kan ve oksijen azalmakta ve bu durumda ağrı oluşmasına neden olmaktadır.
Bu ağrılar ise her ay birkaç yaşanmakta ve son bulmaktadır. Ancak ağrıların olduğu dönemde birçok kadının hayat kalitesi düşmekte ve işlerini yapmakta zorlanmasına yol açmaktadır. Bu durumda da bu ağrıya iyi gelen yöntemler merak edilmektedir. Peki, adet ağrısı en hızlı nasıl geçer ve evde adet ağrısı için doğal çözüm önerileri nelerdir? Tüm detaylar…
Adet Ağrısı En Hızlı Nasıl Geçer?
Adet ağrısı birçok kadının günlük hayatta zorlanmasına neden olduğundan dolayı nasıl geçeceği merak konusu haline gelmektedir. Evde en hızlı şekilde ağrısı geçebilmesi için papatya çayı ve melisa çayının içilmesi önerilmektedir. Bu çaylar rahatlama sağlayabilmekte ve ağrının hafiflemesi neden olabilmektedir. Aynı zamanda bu dönemde daha hafif ve lifli gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Sıcak su torbasının karın kısmına ve ayakların altına konulması da önerilenler arasında yer almaktadır. Ilık duş alınması da yine ağrıların hafiflemesini sağlayabilmektedir.
Evde Adet Ağrısı İçin Doğal Çözüm Önerileri
Evde uygulanabilecek bazı basit yöntemler ağrıların hafiflemesine neden olabilmektedir. Bu yöntemler kadınlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Bazı bitki çayları ve adet ağrısına iyi gelen hareketler ağrıların hafiflemesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Fakat tüm bunlara rağmen geçmeyen ve uzun süre devam eden ağrılar var ise mutlaka uzman bir hekime danışılması gerekmektedir. Bu sayede altta yatan bir neden var ise bu teşhis edilmekte ve buna uygun bir tedavi gerçekleştirilmektedir. Evde uygulanabilecek doğal çözüm önerileri ise şu şekilde sıralanmaktadır:
- Sıcak su torbası
- Bol su tüketimi
- Basit egzersizler
- Zencefil çayı
- Rezene çayı
- Lavanta çayı
- Pekmez
- Lifli gıda tüketimi
- Papatya çayı
- Melisa çayı
- E vitamini
- Kafein
Adet Ağrısına İyi Gelen Şeyler
Regl döneminde oluşan ağrılara iyi gelen bazı yöntemler bulunmaktadır. Özellikle bazı bitki çayları bu konuda fayda sağlamaktadır. Adet ağrısına iyi gelen bitkiler ile ağrılar hafifletilebilmektedir. Bununla birlikte basit egzersizler de yine ağrıları azaltabilmektedir. Aşırı derece olan ağrılarda ise altta yatan bir hastalık bulunabilmektedir. Bundan dolayı mutlaka muayene edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde teşhis konulmakta ve kişinin ağrıları giderilmektedir. Eğer altta yatan bir hastalık olmamasına rağmen ağrılar devam ediyor ise en etkili yöntemlerden biri sıcak su torbası ve ılık duştur. Sıcak su torbasının özellikle ayakların altına konulması oldukça büyük fayda sağlamaktadır.
Adet Ağrısına İyi Gelen Çaylar
Regl ağrısına iyi gelen çaylar şu şekilde sıralanmaktadır:
- Böğürtlen çayı
- Zencefil çayı
- Papatya çayı
- Safran çayı
- Civanperçemi çayı
- Nane çayı
Adet Ağrısına İyi Gelen Hareketler
Hafif tempoda yapılan yürüyüşler, yoga, pilates bu ağrıların hafiflemesine neden olabilmektedir. Öne doğru esneyerek ayakları tutmak ve köprü hareketi de yine faydalı olan hareketler arasında yer almaktadır.
Adet Ağrısına İyi Gelen Bitkiler
Adet ağrısına iyi gelen bitkiler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Keten tohumu
- Maydanoz
- Papatya çayı
- Rezene çayı
- Melisa çayı
- Tarçın
- Zencefil
- Kişniş tohumu
- Lavanta çayı
- Fesleğen
- Kırmızı meyve çayları
- Nane limon çayı
- Yeşil çay
- Safran çayı
- Civanperçemi
- Böğürtlen çayı
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