Bu durum her kadında farklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle şiddetli ağrılar çeken kadınlar bu durumun geçmesi için bazı yöntemlere başvurmaktadır. Pek çok kişi tarafından doğal yöntemler merak edilmektedir. Peki, adet ağrısı neden olur ve adet ağrısı nasıl geçer? Tüm detaylar…
Adet Ağrısı Neden Olur?
Kadınlar ortalama 28 günde bir adet dönemine girmektedir. Bu dönemde hormonlarda bazı değişimler yaşanabilmekte ve ağrılar oluşabilmektedir. Bu ağrılar bazen hafif seyrederken bazen de oldukça şiddetli bir hale dönüşmektedir. Şiddetli adet ağrıları ise hayat kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı da nasıl geçebileceğine dair bazı araştırmalar yapılmaktadır. Ağrıların şiddetli olmasının nedeni ise farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Adet ağrısı oluşmasının nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:
- Servikal darlık, bazı kadınlarda rahim ağzı açıklığının oldukça küçük olmasıdır. Bu açıklık rahim içerisindeki basıncın artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı da ağrı oluşumu meydana gelmektedir.
- Endometriozis, çikolata kistleri olarak da tanımlanmaktadır. Bu kistlerin varlığı adet döneminin ağrılı olmasına neden olmaktadır.
- Uterin firoidler, kanserli olmayan ancak sert ve büyük olan tümörlere verilen isimdir. Burada yer alan tümörler ağrı oluşturabilmektedir.
- Adenomyozis, rahmi kaplamakta olan doku kas duvarlarına doğru büyümeye başlamaktadır.
- Pelvik inflamatuar hastalık ise genelde cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır ve adet döneminde ağrı oluşmasına neden olabilmektedir.
Adet Ağrısı Nasıl Geçer?
Adet döneminde oluşan ağrılar çok hafif olabileceği gibi çok şiddetli de olabilmektedir. Şiddetli sancılar ise pek çok kadının çalışmasının, okula gitmesinin veya herhangi bir iş yapmasının önüne geçmektedir. Bazı durumlarda yürümesini bile zorlaştırmaktadır. Böyle bir durumda ise adet ağrısı nasıl geçer sorusu oldukça sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Bu sancının hafiflemesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır:
- İstirahat edilmeli ve ağır şeyleri taşımaktan kaçınılmalı
- Yeterli ve dengeli beslenilmeli
- Bol su tüketilmeli
- Karnın alt kısmına sıcak su torbası konulmalı
- Kafein içeren gıdalardan uzak durulmalı
- Sigara ve alkol tüketimine ara verilmeli
- Karın ve bel bölgesine masaj yapılmalı
Adet Sancısı İçin Ne Yapmalı?
Adet sancısı için sıcak uygulama yapılması oldukça büyük önem taşımaktadır. Sıcak bir duş alınması ve sıcak su torbasının bölgeye konulması ağrının hafiflemesine neden olmaktadır. Bununla birlikte düzenli spor yapılması oldukça büyük önem taşımaktadır. Yürüyüş veya bisiklete binmek gibi aktivitelerin düzenli yapılması sancı oluşumunu hafifletmektedir. Bel bölgesine yapılan masajlar kişinin rahatlamasını sağlayabilmektedir. Bir başka öneri ise bitki çaylarıdır. Bazı bitki çaylarının tüketilmesi ağrıların ve sancıların giderilmesine yardımcı olabilmektedir.
Adet Ağrısına Ne İyi Gelir?
- Karna ve ayakların altına sıcak su torbası konulması
- Bitki çayları
- Ilık duş
- Karın ve bel bölgesine masaj
- Düzenli egzersiz yapılması
- Stresten uzak durulmalı
- İstirahat edilmeli
- Beslenmeye dikkat edilmeli
- Bol su tüketilmeli
Adet Ağrısı Kaç Del
Adet ağrısı kaç del sorunu oldukça merak edilen konulardan birisidir. Bu ağrı her kadında farklı şiddetlerde ortaya çıkabilmektedir. Bazı kadınlarda ise oldukça şiddetli bir halde kendini göstermekte ve günlük hayatta zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda bu ağrının en az kalp krizi kadar kötü olduğu dile getirilmektedir
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