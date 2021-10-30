Yemen'de bombalı saldırı: Çok sayıda can kaybı var

AA

Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, AA muhabirine, Aden Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.

Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.