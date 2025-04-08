Adem Bona'nın "double-double"ı mağlubiyeti engelleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Zach LaVine ve DeMar DeRozan'ın 80 sayısıyla Detroit Pistons'ı 127-117 yendi.

NBA'de 2 maç yapıldı. Kings, deplasmanda Pistons'ı 10 sayı farkla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

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Kings'te Zach LaVine, 43 sayı, DeMar DeRozan ise 37 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken Domantas Sabonis ise 19 sayı, 15 ribaunt ve 10 asist ile "triple-double" yaptı.

Pistons'ta ise Cade Cunningham'ın 35 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

ADEM BONA'NIN "DOUBLE-DOUBLE" PERFORMANSI MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Doğu Konferansı'nda Miami Heat konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 117-105 mağlup etti.

Heat'te Duncan Robinson 21 sayı, Tyler Herro, 20 sayı Kel'el Ware ise 19 sayı, 17 ribaunt kaydetti.

Üst üste 12. mağlubiyetini alan 76ers'ta Quentin Grimes ve Lonnie Walker, 29'ar sayı attı.

76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Adem Bona; 16 sayı, 11 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalma ile "double-double" yaptı.