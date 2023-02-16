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Adem Asil ve Ferhat Arıcan'ın bileklikleri açık artırmada

Milli cimnastikçilerden Adem Asil, dünya şampiyonluğu, Ferhat Arıcan ise Avrupa şampiyonluğu bilekliklerini depremzede çocukların eğitimine destek için açık artırmayla satılmak üzere Socrates Dergi'ye bağışladı.

Giriş: 16.02.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
Adem Asil ve Ferhat Arıcan'ın bileklikleri açık artırmada
AA

Milli sporcular Adem Asil ve Ferhat Arıcan, yaptıkları açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören çocuklar yararına yardım kampanyasına katıldıklarını belirtti.

Adem Asil, Socrates Dergi'nin bu zor günlerin yaralarını sarmak için geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak üzere birçok değerli eşyayı açık artırmaya çıkardığını belirterek, "Ben de destek olabilmek adına İngiltere'de dünya şampiyonu olduğum yarışmada kullandığım bilekliğimi bağışladım. Tekliflerinizi 'SocratesSahada.com' aracılığıyla yapabilirsiniz. Her destek çok değerli." açıklamasında bulundu.

Ferhat Arıcan da Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel bar aletinde birincilik elde ettiği ve kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunda kullandığı bilekliklerini depremzedelerin eğitimine destek olmak için bağışladığını duyurdu.

Haberin görselleri, Socrates Dergi'den alınmıştır.

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