32 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum ama aslında tüm koronavirüs kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim. Bu benim seçtiğim yarısı...