Adele ile Rich Paul evlendi

Başka bir izleyici de küçük ve samimi bir gösteri olduğunu belirterek, Adele’in 'evlendim' diye bağırdığını söyledi.

Adele daha önce de Rich Paul ile ilgili konuşurken 'eşim' diye bahsettiği için evlendiklerine dair dedikoduları alevlendirmişti.