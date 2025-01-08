Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşanıyor. İlk etapta, Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise, eleme düellosunda bir yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Survivor yeni bölümünde Barış ve Adilhan adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor kim elendi? 8 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 8 Ocak Survivor'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da eleme düellosu için nefesler tutuldu. Zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücadele verdi. Eleme düellosunda ise bir yarışmacı Survivor'a veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosunda Barış ve Adilhan adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan düelloda Barış elenerek adaya veda etti.
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SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Tuğba Yeni,
Dilşah Kurt,
Batuhan Gökgoz,
Mevlüt Koçak,
Göksu Küçükali,
Adilhan Numan,
Kaan Kazgan,
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SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI
Zeynep Alkan,
Serenay Aktaş,
Batuhan Karacakaya,
Adem Kılıç,
İsmail Balaban,
Ayşe Yüksel,
Sema Aydemir,
Barış Murat Yağcı,
Yağmur Banda.