Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak Survivor'da kim elendi?
Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşandı. Survivor yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Survivor'da Gönüllüler ve All Star takımı yılın ilk ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, " 4 Ocak Survivor'da kim elendi?" İşte 4 Ocak Survivor 2025'de ödül oyununu kazanan takım...
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Survivor'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor'da zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücadele verdi. Peki, "Survivor ödül oyunu kim kazandı? 4 Ocak Survivor kim elendi? " İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk ödül oyunu mücadelesini All Star takımı kazandı. All Star takımı böylelikle poğaça ve olta takımının sahibi oldu.
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SURVİVOR ÖDÜLÜ NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül poğaça ödülü ve olta takımı oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düello finalinde Göksu ve Kübra karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Göksu rakibini 4-1'den geri gelerek 5-4 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuca göre Kübra elenerek adaya veda eden ilk isim oldu.